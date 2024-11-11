Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 849М Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царицыно
18:21
18:23
15 км.
0 ч. 21 мин.
Серпухов
19:17
19:19
92 км.
1 ч. 17 мин.
Тарусская
19:35
19:36
114 км.
1 ч. 35 мин.
Ясногорск
19:55
19:56
147 км.
1 ч. 55 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:20
178 км.
2 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень удобно покупать билеты через интернет. Не нужно стоять в этих нескончаемых очередях. По поезду – все было уютно и комфортно. Поезда доставила массу удовольствия. Спасибо большое!
Когда садился в поезд – не думал, что будет так чисто. Был приятно удивлен общей чистотой вагона, а также отношением проводницы ко всему происходящему в вагоне. Удобные сидения. В общем я остался крайне доволен.
Зашла в туалет и почему-то не обнаружила там урны для использованной бумаги. Этот момент оставил негативный отпечаток. А так в общем все было просто супер!
Ехала с дочкой, которая не особо любит ездить дольше 30 минут. Не может усидеть на месте. К моему удивлению, она сидела почти до самого конца и даже не говорила, что хватит ехать))) Сидения довольно комфортные.
Не понравился проводник. Какой-то как будто ему это всё настолько осточертело. Что он как будто одолжение всем нам делает, что вообще работает. Очень неприятный молодой человек.