Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 860Б Пинск — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:39
4 ч. 4 мин.
22:43
Маршрут следования поезда 860Б Пинск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пинск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пинск
18:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лунинец
19:20
19:28
50 км.
0 ч. 41 мин.
Ганцевичи
20:21
20:22
112 км.
1 ч. 42 мин.
Ляховичи
20:53
20:54
145 км.
2 ч. 14 мин.
Барановичи-Полесские
21:11
21:14
161 км.
2 ч. 32 мин.
Минск
Пассажирский
22:43
291 км.
4 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пинск → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда