Маршрут следования поезда 862М Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
21:37
21:39
82 км.
1 ч. 10 мин.
Петушки
22:02
22:03
115 км.
1 ч. 35 мин.
Владимир
22:43
178 км.
2 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Решила оставить комментарий, потому что в поезде ехать было просто невозможно! Жара, кондиционер не работал от слова НИКАК. Ехали обливались потом. Кто вообще разрешает отправлять поезд с неработающим кондиционером в такую жару???? Есть же наверное какие-то нормы!???
Добрый день. Ехал буквально пару дней назад на этом поезде. Поездка прошла замечательно. Очень приятный в общении персонал и хорошее состояние вагонов. Главное что чисто и не воняет туалетом. Очень рекомендую.
Быстро. Удобно. Комфортные сидения. Поначалу села и думала, что будет к концу дороги болеть спина. Но все прошло отлично. Всех вам благ!
Очень нехватает обычных столиков, хотя бы откидных. Чтобы можно было спокойно разложить его и покушать. В остальном всё хорошо, поезд нормальный.
Выражаю огромную благодарность Ирине, нашей проводнице за хорошее отношение к пассажирам и добросовестное выполнение своих рабочих обязанностей. Побольше бы было таких проводниц.