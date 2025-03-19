Маршрут следования поезда 869Ф Полоцк — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Полоцк — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Полоцк
06:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Подсвилье
07:04
07:05
62 км.
0 ч. 50 мин.
Крулевщизна
07:21
07:22
81 км.
1 ч. 7 мин.
Парафьянов
07:37
07:38
101 км.
1 ч. 23 мин.
Вилейка
08:16
08:17
161 км.
2 ч. 2 мин.
Молодечно
08:38
08:46
182 км.
2 ч. 24 мин.
Минск
Пассажирский
09:41
248 км.
3 ч. 27 мин.
