02:35
4 ч. 47 мин.
07:22
8
Маршрут следования поезда 869Н Томск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
02:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
02:48
02:55
5 км.
0 ч. 13 мин.
Тайга 2
04:08
04:09
63 км.
1 ч. 33 мин.
Яшкино
04:33
04:34
85 км.
1 ч. 58 мин.
Юрга 1
05:09
05:10
125 км.
2 ч. 34 мин.
Болотная
05:34
05:35
153 км.
2 ч. 59 мин.
Мошково
06:33
06:34
216 км.
3 ч. 58 мин.
Новосибирск
Главный
07:22
270 км.
4 ч. 47 мин.
