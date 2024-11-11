Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 871И Москва — Калуга. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 871И Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
12:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нара
13:03
13:04
64 км.
0 ч. 59 мин.
Балабаново
13:23
13:24
87 км.
1 ч. 19 мин.
Обнинское
13:33
13:34
97 км.
1 ч. 29 мин.
Малоярославец
13:49
13:50
109 км.
1 ч. 45 мин.
Калуга 1
14:56
163 км.
2 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Калуга Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде:
В вагоне было уютно, но на мой взгляд очень громко работал кондиционер. Даже по ощущениям был какой-то посторонний звук как будто стучало что-то тихо. Под конец поездки это конечно уже раздражало.
Розеток нет. В туалете на полу было налито вода. Надеюсь что это была вода! Сделал замечание проводнице, сказала что разберется. Но под конец дороги в туалете был такой же бардак, как и в начале.
Попросили сделать нам чая, сначала сказали что плохо что-то там греет, что будет позже. Позже – так и не дождались. По факту видели только одну работницу с тележкой на все 12 вагонов. Это маловато!
Думал поезд будет поновее. Оказался рухлядь. Вайфай не работал. Хотя должен был. Розеток недостаточно на такое количество пассажиров в вагоне.
Спасибо проводникам за хорошую работу. Жаль что интернета не было нормального. Да его в принципе не было. Только на вокзале по факту. Также не всегда везет с пассажирами, которые едут с тобой в одном направлении.