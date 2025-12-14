Маршрут следования и продажа билетов
13:08
3 ч. 55 мин.
17:03
6
Маршрут следования поезда 872Б Пинск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пинск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пинск
13:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лунинец
13:48
14:05
50 км.
0 ч. 40 мин.
Ганцевичи
14:49
14:50
112 км.
1 ч. 41 мин.
Ляховичи
15:11
15:12
145 км.
2 ч. 3 мин.
Барановичи-Полесские
15:26
15:28
161 км.
2 ч. 18 мин.
Минск
Пассажирский
17:03
291 км.
3 ч. 55 мин.
