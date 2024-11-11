Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 872Х Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лосиноостровская
13:11
13:12
9 км.
0 ч. 11 мин.
Мытищи
13:20
13:21
16 км.
0 ч. 20 мин.
Пушкино
13:32
13:34
27 км.
0 ч. 32 мин.
Софрино
13:46
13:47
41 км.
0 ч. 46 мин.
Хотьково
13:57
13:58
55 км.
0 ч. 57 мин.
Сергиев Посад
14:07
14:08
65 км.
1 ч. 7 мин.
Струнино
14:39
14:40
94 км.
1 ч. 39 мин.
Александров 1
14:49
101 км.
1 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Окна настежь раскрыты. Кондиционер не работал. Из-за открытых окон шум дороги жутко утомлял. Хоть ты как в самолете бируши засовывай чтобы не слышат это безобразие.
Ехал с женой и 2 детьми. Детям поездка понравилась. В вагоне было жарковато. Но терпимо. Кондиционер гудел. Но эффекта особо не было от этого. Работал он или нет – сложно сказать. Проводница приятная девушка.
Нам все понравилось. Поезд приехал вовремя на станцию. В место прибытия тоже приехал с небольшим опозданием на 5 минут. Проводник помог поднять чемоданы. Спасибо за вашу работу.
Добрый день. Проводника не было видно. Как будто он был один на весь поезд. В вагоне ехало двое выпивших мужчин, которые громко разговаривали.
Грязный туалет. Настолько, что мне пришлось отказаться и пойти в другой вагон искать что-то почище. Хотя там тоже было не очень. Однако получше. Жидкое мыло висит, но его использовали. Пустая баночка. Руки помыть даже нечем. За что платим деньги такие вопрос.