Маршрут следования и продажа билетов
18:21
3 ч. 25 мин.
21:46
7
Маршрут следования поезда 874Ь Калинковичи — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калинковичи — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калинковичи
18:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Светлогорск-На-Березин
18:58
19:00
61 км.
0 ч. 37 мин.
Жлобин
19:27
19:30
97 км.
1 ч. 6 мин.
Бобруйск
20:12
20:13
159 км.
1 ч. 51 мин.
Осиповичи 1
20:38
20:39
199 км.
2 ч. 17 мин.
Пуховичи
21:04
21:05
239 км.
2 ч. 43 мин.
Минск
Пассажирский
21:46
296 км.
3 ч. 25 мин.
