Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 874Х Москва — Александров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
9
Маршрут следования поезда 874Х Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лосиноостровская
18:25
18:26
9 км.
0 ч. 10 мин.
Мытищи
18:34
18:35
16 км.
0 ч. 19 мин.
Пушкино
18:45
18:47
27 км.
0 ч. 30 мин.
Софрино
18:59
19:00
41 км.
0 ч. 44 мин.
Хотьково
19:13
19:14
55 км.
0 ч. 58 мин.
Сергиев Посад
19:24
19:25
65 км.
1 ч. 9 мин.
Струнино
19:52
19:53
94 км.
1 ч. 37 мин.
Александров 1
20:03
101 км.
1 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне сильно воняло какими-то тухлыми продуктами, непонятно было откуда идет этот запах. Проводник тоже подтвердила, что «что-то есть». Но мы так и не поняли откуда воняет. Всю дорогу испытывать дискомфорт очень неприятно.
Билеты нужно брать заранее, потому что день в день точно не купите. За недели 2 нужно смотреть и покупать. В вагоне было много детей. Шум и гам.
Ехала в пятницу – чуть сума не сошла. СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ!!! Кто додумался разделять места на сидячие и стоячие вообще не понятно. Люди с клунками набиваются до отказа как в метро.
Начиная с 6 вагона заявлялось что людям нельзя было стоять и только сидячие места. На деле же вышло как обычно. Толпа людей, пихают друг друга и одного ребенка даже вырвало прямо в проход!!!!
Очень много людей и грязные туалеты. Но то что грязные это одно дело. Ты попробуй до них сначала дойди через весь этот бедлам.