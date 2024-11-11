Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 881И Москва — Калуга.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 881И Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
08:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нара
09:44
09:45
64 км.
1 ч. 18 мин.
Балабаново
10:03
10:04
87 км.
1 ч. 37 мин.
Обнинское
10:13
10:14
97 км.
1 ч. 47 мин.
Малоярославец
10:33
10:34
109 км.
2 ч. 7 мин.
Калуга 1
11:39
163 км.
3 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Калуга Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд вполне приличный и чистый. НО! Мало еды и туалетов. Не из чего выбирать – одни чипсы и вкусняшки. Хотелось бы видеть как минимум сэндвичи или что-то похожее
Ехал в 9 вагоне. Была очень хорошая проводница! Жаль не знаю как ее зовут. Но это именно тот момент когда понимаешь что человек находится на своем месте! Впечатления от поездки остались только положительные
Поезд комфортный. Покупала билеты онлайн через сайт. Не нужно стоять в очередях и куда-то ехать. Туалеты не сказала бы что идеальные, но очень приличные. Бумага и мыло на месте.
Хочу сказать что в поезде вообще отсутствует нормальный сервис!!! Мы с детьми чуть не померли от жажды, когда ждали когда нам что-то принесут. Может быть стоит нанять дополнительных людей и пустить их в обслуживание???
Кофе противный. Сто рублей за чашку, а получаешь какую-то третьесортную муть, которую даже кофе сложно назвать. В вагоне негде выбросить мусор. Приходится носить его с собой. Можно было бы поставить хотя бы небольшую урну.