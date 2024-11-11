Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 885И Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
19:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нара
20:13
20:14
64 км.
0 ч. 54 мин.
Балабаново
20:33
20:34
87 км.
1 ч. 14 мин.
Обнинское
20:43
20:44
97 км.
1 ч. 24 мин.
Малоярославец
20:59
21:00
109 км.
1 ч. 40 мин.
Калуга 1
21:54
163 км.
2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ничего особо криминального по поезду сказать не могу. Чисто и хорошо. О бесит когда в вагоне 2 розетки на всех. И это в то время когда уже у всех есть телефоны!
Кресла удобные. Поезд довольно хороший. Персонал приветливый, ничего сказать не могу. Брал билеты заранее и через интернет, чтобы не стоять в долбанных очередях. Все прошло хорошо, спасибо.
Дорога очень хорошо переносится на этом поезде за счет удобных сидений. Персонал вагона вежливый и также приветливый. Туалет не в каждом вагоне.
Хорошо работает интернет, что само по себе уже является большой редкостью!!! Мягкие кресла и есть даже специальные столики. Ехал и наслаждался поездкой!!!
В процессе поездки наслаждалась всю дорогу невероятным сервисом, лепту в который внесла прекрасная Екатерина, которая была проводницей нашего вагона. Я по-настоящему отдохнула в дороге, хотя даже не надеялась на то, что получится это сделать.