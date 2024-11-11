Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 887Г Москва — Калуга. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 887Г Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
16:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нара
17:13
17:14
64 км.
0 ч. 54 мин.
Балабаново
17:33
17:34
87 км.
1 ч. 14 мин.
Обнинское
17:43
17:44
97 км.
1 ч. 24 мин.
Малоярославец
17:59
18:00
109 км.
1 ч. 40 мин.
Калуга 1
18:54
163 км.
2 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Калуга Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как можно ехать в бизнес классе БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ!?!?!?! Кто там вообще этот поезд выпускал не убедившись, что все хорошо работает. Простите, но какого хрена я плачу такие большие деньги за билеты? Чтобы мерзнуть???
Стеклянные полки в поезде при езде позвякивают и к концу поездки начинают прилично действовать на нервы. Мне помогли только наушники, которые я засунул в уши под конец и слушал музыку.
Обьявляли по громкой связи в каких вагонах есть туалет. Сходила – вполне приличный. Только не было бумажных полотенец для рук. Это минус.
Поездку можно оценить только положительно. Потому что проводники вежливые, в вагонах чисто и уютно. Билеты покупал через онлайн сайт.
половина туалетов во всем поезде почему-то не работала. мне пришлось ходить и искать, а когда нашла увидела очередь из 10 человек. вот такая вот поездка.