Маршрут следования поезда 888Х Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
09:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пушкино
09:49
09:51
28 км.
0 ч. 29 мин.
Сергиев Посад
10:24
10:25
65 км.
1 ч. 4 мин.
Александров 1
10:59
101 км.
1 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд вообще отвратительный – в частности из-за невыносимого запаха туалета, который разносится по всему вагону и создает неудобства для пассажиров.
В туалете пол липкий, зашел чуть не приклеился. Притом он был сухим. Видно нормально мыли его очень давно. Также плохо работает кран, потому что он или открыт или закрыт. Какого-то нормального промежуточного положения нет вообще.
Поездка прошла очень хорошо. Ехать было удобно. Поезд едет плавно. Прибыл и отправился строго по расписанию. Я осталась очень довольна.
Спасибо Екатерине Аркадьевне, которая старалась для нас всю дорогу. Очень хорошая проводница. Вагоны были чистые и опрятные. Сидения удобные.
Ехала с ребенком 7 лет. Могу сказать что поезда этого типа совершенно не предназначены для перевозки детей. За такие деньги могли бы хотя бы принести какие-нибудь раскраски или типа того.