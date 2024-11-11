Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 892Х Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
16:03
16:04
21 км.
0 ч. 33 мин.
Павловский Посад
16:38
16:40
62 км.
1 ч. 8 мин.
Орехово-Зуево
16:57
16:58
80 км.
1 ч. 27 мин.
Петушки
17:24
17:26
113 км.
1 ч. 54 мин.
Владимир
18:07
176 км.
2 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Хочу рассказать про поездку на этом поезде. Поезд очень хороший, чистый и уютный. Персонал также показывает себя как профессионалы высокого класса. Я по-настоящему ехал и наслаждался поездкой. Еще раз благодарю.
В поезде все хорошо кроме банальных шторок на окна. Невозможно банально прикрыться, когда светит солнце. Сделайте с этим что-нибудь.
Ехала с мамой. Ей 87 лет. Поездку она перенесла не очень хорошо. Потому что в вагоне было душно и светило солнце. Кондиционер не работал.
Купил билет, думал будет хороший поезд, оказалось не особо. Грязно, в туалете нет всех необходимых принадлежностей. В общем разочаровался.
Хороший поезд и очень отзывчивый и добродушный персонал. Спасибо вам большое за то, что вы старались на протяжении всей поездки создать для пассажиров комфорт и приятное времяпровождение.