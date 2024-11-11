Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 894М Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
07:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
07:48
07:49
21 км.
0 ч. 23 мин.
Павловский Посад
08:35
08:36
62 км.
1 ч. 10 мин.
Орехово-Зуево
08:53
08:55
80 км.
1 ч. 28 мин.
Петушки
09:25
09:26
113 км.
2 ч. 0 мин.
Владимир
10:07
176 км.
2 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд, даже не ожидала, что будут такие удобные места для сидения! Однако туалет немного грязный. Также в туалете была сломана ручка. Считаю это упущением.
Мы ехали в 11 вагоне поезда, который был с креплениями для детских колясок, велосипедов и т.д. Места в поезде было очень много. Минусом было то, что в туалет постоянно ходило большое количество людей, они стояли в очереди в тамбуре и хлопали дверями.
Поезд очень хороший. Ехали с сестрой и остались очень довольны!!! Спокойная атмосфера, приятные проводницы и чистота. Рекомендую этот поезд.
Хотелось бы поблагодарить Анну, которая была нашим проводником. Очень приятная женщина. Профессионально делает свою работу.
Во время поездки ходит проводница и предлагает чай/кофе. Чистые вагоны, поезд не дергается, едет ровно. Туалетов хотелось бы добавить, так как постоянно несколько человек стоит в очереди и ждут свой черед.