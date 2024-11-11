Маршрут следования и продажа билетов
19:10
1 ч. 37 мин.
20:47
4
Маршрут следования поезда 898М Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пушкино
19:41
19:43
28 км.
0 ч. 31 мин.
Сергиев Посад
20:11
20:13
65 км.
1 ч. 1 мин.
Александров 1
20:47
101 км.
1 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде хорошо, что много места для того, чтобы вытянуть ноги. Муж это отдельно оценил. Сидения вполне комфортные и удобные. Билеты можно купить не выходя из дома.
Поездка была бы вполне приличной, если бы в вагоне не пахло туалетом. Причем дуда постоянно ходили-выходили и гоняли этот неприятный запах снова и снова
В поезде было замечательно ехать! Веселая проводница, чистые вагоны и сидения. Но было одно неудобство – в туалете не работал смыв. От чего был неприятный запах.
В вагоне на середине пути просто берут и выключают отопление. Также в самом вагоне сидения были очень прокурены. Ощущение что большая бригада курила прямо в самом вагоне.
Добрый вечер. Мне очень нравится этот поезд, постоянно на нем езжу и могу смело сказать, что он получше многих поездов, которые ездят в этом направлении. Иногда конечно бывают неудобства, которые как правило связаны с техническими моментами и поломками. Но вообще супер.