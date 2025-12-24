Маршрут следования поезда 928И Листвянка (ст. Байкал) — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Листвянка (ст. Байкал) — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Байкал
05:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уланово
06:11
06:50
21 км.
1 ч. 1 мин.
Маритуй
08:37
08:43
40 км.
3 ч. 27 мин.
Слюдянка 1
12:14
13:06
77 км.
7 ч. 4 мин.
Гончарово
15:21
15:23
142 км.
10 ч. 11 мин.
Иркутск
Пассажирский
15:45
155 км.
10 ч. 35 мин.
