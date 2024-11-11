Маршрут следования и продажа билетов
23:45
1 д. 10 ч. 37 мин.
10:22
28
Расписание поезда Самара — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
23:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
00:05
00:07
16 км.
0 ч. 20 мин.
Чапаевск
00:25
00:27
36 км.
0 ч. 40 мин.
Сызрань 1
01:40
01:45
120 км.
1 ч. 55 мин.
Новоспасское
02:30
02:32
168 км.
2 ч. 45 мин.
Кузнецк
03:53
03:58
244 км.
4 ч. 8 мин.
Пенза 1
05:55
06:40
350 км.
6 ч. 10 мин.
Белинская
08:05
08:07
415 км.
8 ч. 20 мин.
Пачелма
09:05
09:07
465 км.
9 ч. 20 мин.
Башмаково
09:31
09:33
488 км.
9 ч. 46 мин.
Вернадовка
10:15
10:17
532 км.
10 ч. 30 мин.
Моршанск
11:01
11:17
575 км.
11 ч. 16 мин.
Верда
12:14
12:16
634 км.
12 ч. 29 мин.
Ряжск 1
13:39
14:45
692 км.
13 ч. 54 мин.
Скопин
15:40
15:45
729 км.
15 ч. 55 мин.
Кимовск
16:50
16:52
798 км.
17 ч. 5 мин.
Бобрик Донской
17:12
17:14
812 км.
17 ч. 27 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:27
17:43
821 км.
17 ч. 42 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
18:40
18:55
865 км.
18 ч. 55 мин.
Черепеть
21:08
21:11
949 км.
21 ч. 23 мин.
Козельск
22:21
22:24
988 км.
22 ч. 36 мин.
Сухиничи Узловые
22:57
23:27
1016 км.
23 ч. 12 мин.
Спас-Деменск
00:58
01:03
1107 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Ельня
01:58
02:05
1165 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Смоленск
Центральный
04:09
05:12
1242 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Орша-Центральная
07:01
07:25
1352 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Борисов
09:04
09:07
1476 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Минск
Пассажирский
10:22
1549 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Самара → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда