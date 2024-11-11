Маршрут следования и продажа билетов
12 ч. 33 мин.
04:04
16
Расписание поезда Устье-Аха (Междуреченский) — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Устье-Аха
15:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мортка
16:06
16:09
28 км.
0 ч. 35 мин.
Куминская
17:07
17:10
85 км.
1 ч. 36 мин.
Лобазиха
18:01
18:05
129 км.
2 ч. 30 мин.
Матюшино
18:30
18:32
152 км.
2 ч. 59 мин.
Тавда
19:11
19:29
177 км.
3 ч. 40 мин.
Азанка
20:10
20:23
205 км.
4 ч. 39 мин.
Сарагулка
20:57
20:59
226 км.
5 ч. 26 мин.
Туринск-Уральский
21:58
22:08
268 км.
6 ч. 27 мин.
Лопатково
22:51
22:53
297 км.
7 ч. 20 мин.
Ирбит
23:23
23:53
324 км.
7 ч. 52 мин.
Худяково
00:19
00:21
347 км.
8 ч. 48 мин.
Талый Ключ
00:50
00:56
377 км.
9 ч. 19 мин.
Егоршино
01:23
01:35
402 км.
9 ч. 52 мин.
Реж
02:09
02:19
428 км.
10 ч. 38 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:04
503 км.
12 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Устье-Аха (Междуреченский) → Екатеринбург Распечатать расписание поезда