Погода на станциях Устье-Аха (Междуреченский) и Екатеринбург

Маршрут движения поездов Устье-Аха (Междуреченский) — Екатеринбург

Расстояние между станциями составляет 503 км.

Приблизительное время следования составляет: 12 ч. 22 мин.

11 ч. 59 мин. – время в пути на поезде 609Е (самый быстрый поезд);

12 ч. 33 мин. – время в пути на поезде 369Е (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Устье-Аха (Междуреченский) — Екатеринбург

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.