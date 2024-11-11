Маршрут следования и продажа билетов
11 ч. 59 мин.
04:05
16
Маршрут следования поезда 609Е Устье-Аха (Междуреченский) — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Устье-Аха (Междуреченский) — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Устье-Аха
16:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мортка
16:40
16:45
28 км.
0 ч. 34 мин.
Куминская
17:45
17:50
85 км.
1 ч. 39 мин.
Лобазиха
18:32
18:34
129 км.
2 ч. 26 мин.
Матюшино
18:59
19:01
152 км.
2 ч. 53 мин.
Тавда
19:35
20:05
177 км.
3 ч. 29 мин.
Азанка
20:42
20:44
205 км.
4 ч. 36 мин.
Сарагулка
21:12
21:14
226 км.
5 ч. 6 мин.
Туринск-Уральский
22:05
22:15
268 км.
5 ч. 59 мин.
Лопатково
22:50
22:52
297 км.
6 ч. 44 мин.
Ирбит
23:22
23:47
324 км.
7 ч. 16 мин.
Худяково
00:13
00:15
347 км.
8 ч. 7 мин.
Талый Ключ
00:44
00:51
377 км.
8 ч. 38 мин.
Егоршино
01:19
01:41
402 км.
9 ч. 13 мин.
Реж
02:11
02:21
428 км.
10 ч. 5 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:05
503 км.
11 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я не думаю, что проводник имеет право курить на станциях, а вышедших пассажиров загонять в вагон, потому что поезд отправляется. Таким хабалкам место на рынке. Очень огорчена поездкой, прошу принять меры, либо уволить данного неадекватного сотрудника.
Билет куплен в вагоне с кондиционированием воздуха Кондиционер не работал. Вагон не проветривался. Небольшие порции воздуха поступали на остановках. Температура в вагоне +28. Вонь. Крики детей. Весь поезд шумит, трясется и рушиться
Ужасное отношение проводника. На просьбу поменять мое место, т. к. на другой полке больной чахоточный пассажир, проводник, хлопая глазами и сказав: что ничего сделать, не может! отказала. Где меры, какое халатное отношение к свое роботе.
Никто не проверяет ни температуру, ни состояние пассажиров. За немаленькие деньги «фирменного поезда» ты вынужден ехать с чахоточными пассажирами и заражаться ковид, орви, орз…. это накануне локдауна, который объявил президент! РЖД стал самым отвратительным перевозчиком пассажиров в последнее время!
То, что курят в тамбурах вагонов, не смотря на Закон, запрещающий курение в сколь бы то ни было близком или отдаленном расстоянии от объектов транспортной инфраструктуры, вообще говорить не приходится. Руководство РЖД решило, что свою миссию по соблюдению Законов выполнило, развесив таблички, оповещающие о запрете курения. А контроль за соблюдением оных, видимо, не барское дело и само по себе все должно рассосаться.