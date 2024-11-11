Маршрут следования и продажа билетов
21:10
1 д. 22 ч. 50 мин.
20:00
29
Маршрут следования поезда 552С Симферополь — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
22:35
23:00
86 км.
1 ч. 25 мин.
Владиславовка
00:22
00:27
183 км.
3 ч. 12 мин.
Семь Колодезей
01:36
01:45
217 км.
4 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
02:49
02:54
269 км.
5 ч. 39 мин.
Тамань
03:21
03:51
313 км.
6 ч. 11 мин.
Протока
06:36
06:38
403 км.
9 ч. 26 мин.
Тимашевская
07:52
07:54
479 км.
10 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
09:19
09:21
576 км.
12 ч. 9 мин.
Первомайская
11:00
11:18
662 км.
13 ч. 50 мин.
Новочеркасск
13:03
13:05
706 км.
15 ч. 53 мин.
Шахтная
13:54
13:56
742 км.
16 ч. 44 мин.
Лихая
15:54
16:11
789 км.
18 ч. 44 мин.
Россошь
19:55
20:10
1018 км.
22 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:43
21:58
1106 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Таловая
23:19
23:21
1192 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Новохоперск
00:14
00:16
1250 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Поворино
01:06
01:22
1299 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Балашов
Пассажирский
03:21
03:45
1371 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Ртищево 1
05:26
05:42
1462 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Сердобск
06:35
06:38
1497 км.
1 д. 9 ч. 25 мин.
Пенза 1
08:34
09:15
1596 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
Саранск
12:20
12:30
1706 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Оброчное
14:15
14:17
1759 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Ужовка
14:58
15:05
1788 км.
1 д. 17 ч. 48 мин.
Лукоянов
16:06
16:08
1827 км.
1 д. 18 ч. 56 мин.
Арзамас 1
17:08
17:43
1886 км.
1 д. 19 ч. 58 мин.
Суроватиха
18:38
18:39
1925 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:00
1987 км.
1 д. 22 ч. 50 мин.
