Маршрут следования и продажа билетов
9 ч. 12 мин.
02:11
38
Маршрут следования поезда 6014 Имеретинский Курорт (Адлер) — Армавир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Армавир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
16:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Олимпийская Деревня
17:03
17:04
2 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
17:13
17:14
6 км.
0 ч. 14 мин.
Известия
17:21
17:21
8 км.
0 ч. 22 мин.
Хоста
17:27
17:28
13 км.
0 ч. 28 мин.
Мацеста
17:37
17:38
19 км.
0 ч. 38 мин.
Сочи
17:48
17:50
26 км.
0 ч. 49 мин.
Мамайка
18:00
18:00
31 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 73км
18:05
18:05
33 км.
1 ч. 6 мин.
Дагомыс
18:09
18:13
35 км.
1 ч. 10 мин.
Горный Воздух
18:20
18:20
39 км.
1 ч. 21 мин.
Лоо
18:25
18:27
41 км.
1 ч. 26 мин.
Якорная Щель
18:39
18:40
50 км.
1 ч. 40 мин.
Лазаревская
19:08
19:10
72 км.
2 ч. 9 мин.
Водопадный
19:20
19:21
79 км.
2 ч. 21 мин.
Шепси
19:39
19:40
90 км.
2 ч. 40 мин.
Туапсе
19:53
20:03
98 км.
2 ч. 54 мин.
Кирпичное
20:21
20:21
99 км.
3 ч. 22 мин.
Кривенковская
20:28
20:29
113 км.
3 ч. 29 мин.
Чилипси
20:43
20:43
124 км.
3 ч. 44 мин.
Чинары
20:53
20:54
135 км.
3 ч. 54 мин.
Афапостик
21:03
21:03
141 км.
4 ч. 4 мин.
Фанагорийская
21:17
21:18
151 км.
4 ч. 18 мин.
Горячий Ключ
21:39
21:46
163 км.
4 ч. 40 мин.
Энем I
22:26
22:27
198 км.
5 ч. 27 мин.
Краснодар 1
22:39
22:58
209 км.
5 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 128км
23:12
23:12
217 км.
6 ч. 13 мин.
Пашковская
23:18
23:19
219 км.
6 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 121км
23:23
23:23
223 км.
6 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 116км
23:28
23:28
228 км.
6 ч. 29 мин.
Васюринская
23:39
23:40
240 км.
6 ч. 40 мин.
Варилка
23:54
23:55
257 км.
6 ч. 55 мин.
Усть-Лабинская
00:04
00:05
267 км.
7 ч. 5 мин.
Ладожская
00:23
00:24
287 км.
7 ч. 24 мин.
Гречишкино
00:40
00:41
308 км.
7 ч. 41 мин.
Кавказская
01:10
01:14
339 км.
8 ч. 11 мин.
Гулькевичи
01:32
01:34
352 км.
8 ч. 33 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:11
404 км.
9 ч. 12 мин.
