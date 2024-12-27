Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6049 Вологда — Бабаево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Бабаево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вологда 2
06:07
06:07
3 км.
0 ч. 7 мин.
Дудинское
06:16
06:17
9 км.
0 ч. 16 мин.
Молочная
06:25
06:25
13 км.
0 ч. 25 мин.
Дикая
06:35
06:36
22 км.
0 ч. 35 мин.
Лумба
06:47
06:48
30 км.
0 ч. 47 мин.
Лумба 2
06:50
06:50
31 км.
0 ч. 50 мин.
Кипелово
07:02
07:03
41 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный Пункт 545км
07:09
07:09
176 км.
1 ч. 9 мин.
Кущуба
07:14
07:15
301 км.
1 ч. 14 мин.
Чебсара
07:23
07:24
308 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный Пункт 524км
07:31
07:32
426 км.
1 ч. 31 мин.
Шексна
07:43
07:43
530 км.
1 ч. 43 мин.
Остановочный Пункт 508км
07:48
07:48
533 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный Пункт 506км
07:51
07:52
534 км.
1 ч. 51 мин.
Кичино
07:55
07:55
535 км.
1 ч. 55 мин.
Пачевский
Пача
07:59
08:00
536 км.
1 ч. 59 мин.
Шеломово
08:04
08:05
546 км.
2 ч. 4 мин.
Остановочный Пункт 492км
08:08
08:08
635 км.
2 ч. 8 мин.
Романда
08:11
08:12
718 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный Пункт 487км
08:15
08:15
719 км.
2 ч. 15 мин.
Хемалда
08:19
08:20
722 км.
2 ч. 19 мин.
Заречье
08:27
08:27
727 км.
2 ч. 27 мин.
Череповец 1
08:34
08:37
730 км.
2 ч. 34 мин.
Кошта
08:57
08:58
739 км.
2 ч. 57 мин.
Нелазское
09:05
09:05
745 км.
3 ч. 5 мин.
Суда
09:12
09:13
750 км.
3 ч. 12 мин.
Комариха
09:24
09:24
760 км.
3 ч. 24 мин.
Кадуй
09:36
09:36
772 км.
3 ч. 36 мин.
Холмище
09:45
09:46
782 км.
3 ч. 45 мин.
Уйта
09:56
09:56
794 км.
3 ч. 56 мин.
Ширьево
10:06
10:06
804 км.
4 ч. 6 мин.
Сиуч
10:15
10:16
812 км.
4 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 379км
10:21
10:21
813 км.
4 ч. 21 мин.
Ольховик
10:26
10:27
814 км.
4 ч. 26 мин.
Тимошкино
10:37
10:38
823 км.
4 ч. 37 мин.
Бабаево
10:55
834 км.
4 ч. 55 мин.
