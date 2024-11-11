Бабаево: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Бабаево.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Бабаево работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Бабаево на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
424В
Кострома
Санкт-Петербург
00:01
Бабаево
18 ч. 22 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
179Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
00:01
Бабаево
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
181Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
00:01
Бабаево
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
186Г
Ижевск
Санкт-Петербург
00:01
Бабаево
1 д. 6 ч. 54 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
00:44
Бабаево
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
617Я
Белые Ночи
Вологда
Санкт-Петербург
00:57
Бабаево
12 ч. 33 мин.
07:46
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
191Ч
Санкт-Петербург
Екатеринбург
01:18
Бабаево
1 д. 17 ч. 42 мин.
09:27
Екатеринбург (Пассажирский)
455Я
Архангельск
Санкт-Петербург
01:30
Бабаево
1 д. 4 ч. 32 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
01:35
Бабаево
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
317Я
Белые Ночи
Вологда
Санкт-Петербург
01:44
Бабаево
11 ч. 32 мин.
07:47
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
206А
Санкт-Петербург
Вологда
01:50
Бабаево
11 ч. 5 мин.
06:45
Вологда 1
566В
Санкт-Петербург
Ярославль
01:54
Бабаево
15 ч. 30 мин.
11:05
Ярославль (Главный)
182Е
Таврия
Санкт-Петербург
Екатеринбург
02:02
Бабаево
1 д. 13 ч. 39 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
192Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
02:15
Бабаево
1 д. 14 ч. 3 мин.
09:48
Екатеринбург (Пассажирский)
455А
Санкт-Петербург
Архангельск
02:30
Бабаево
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:50
Архангельск-Город
191Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
02:44
Бабаево
1 д. 14 ч. 43 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
223Г
Киров
Санкт-Петербург
02:44
Бабаево
1 д. 0 ч. 25 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
192У
Челябинск
Санкт-Петербург
02:44
Бабаево
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
248У
Челябинск
Санкт-Петербург
02:44
Бабаево
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
170В
Санкт-Петербург
Архангельск
02:54
Бабаево
22 ч. 27 мин.
19:25
Архангельск-Город
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
03:37
Бабаево
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
03:37
Бабаево
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
013Я
Буй
Санкт-Петербург
03:37
Бабаево
13 ч. 43 мин.
10:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
618Я
Белые Ночи
Санкт-Петербург
Вологда
03:41
Бабаево
12 ч. 13 мин.
08:53
Вологда 1
318Я
Белые Ночи
Санкт-Петербург
Вологда
03:49
Бабаево
12 ч. 12 мин.
08:50
Вологда 1
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
04:00
Бабаево
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
553Я
Вологда
Санкт-Петербург
04:08
Бабаево
14 ч. 52 мин.
13:42
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
273Я
Вологда
Санкт-Петербург
04:14
Бабаево
11 ч. 10 мин.
10:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
266Я
Ярославль
Санкт-Петербург
04:14
Бабаево
16 ч. 15 мин.
10:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
245У
Екатеринбург
Санкт-Петербург
04:14
Бабаево
1 д. 15 ч. 34 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
209Я
Вологда
Санкт-Петербург
04:14
Бабаево
11 ч. 40 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
191У
Челябинск
Санкт-Петербург
04:47
Бабаево
1 д. 19 ч. 42 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
071Е
Демидовский Экспресс
Екатеринбург
Санкт-Петербург
05:00
Бабаево
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
149У
Челябинск
Санкт-Петербург
05:00
Бабаево
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
556Ч
Санкт-Петербург
Архангельск
05:14
Бабаево
1 д. 0 ч. 20 мин.
22:50
Архангельск-Город
324Г
Ижевск
Санкт-Петербург
05:23
Бабаево
1 д. 11 ч. 24 мин.
11:52
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
156А
Санкт-Петербург
Архангельск
05:35
Бабаево
23 ч. 50 мин.
22:10
Архангельск-Город
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
06:00
Бабаево
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
555Я
Архангельск
Санкт-Петербург
06:29
Бабаево
1 д. 0 ч. 3 мин.
12:33
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
506Я
Ярославль
Санкт-Петербург
06:41
Бабаево
17 ч. 57 мин.
15:27
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
453А
Санкт-Петербург
Ярославль
07:20
Бабаево
19 ч. 21 мин.
16:39
Ярославль (Главный)
298А
Санкт-Петербург
Сосногорск
07:47
Бабаево
1 д. 6 ч. 48 мин.
08:15
Сосногорск
554А
Санкт-Петербург
Микунь
07:53
Бабаево
1 д. 1 ч. 3 мин.
02:53
Микунь
151Я
Архангельск
Санкт-Петербург
08:34
Бабаево
23 ч. 20 мин.
14:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
566Я
Ярославль
Санкт-Петербург
09:15
Бабаево
19 ч. 5 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
206Щ
Ярославль
Санкт-Петербург
09:51
Бабаево
16 ч. 26 мин.
15:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
097В
Микунь
Санкт-Петербург
12:12
Бабаево
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
398В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
12:18
Бабаево
1 д. 7 ч. 26 мин.
19:03
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
117Я
Поморье
Салехард
Санкт-Петербург
12:25
Бабаево
2 д. 1 ч. 52 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
077Я
Воркута
Санкт-Петербург
12:25
Бабаево
1 д. 22 ч. 16 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
098В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
12:25
Бабаево
1 д. 6 ч. 20 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
944Я
Великий Устюг
Санкт-Петербург
13:23
Бабаево
22 ч. 10 мин.
19:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
231Я
Котлас
Санкт-Петербург
13:50
Бабаево
22 ч. 42 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
250Я
Сыктывкар
Санкт-Петербург
13:50
Бабаево
1 д. 6 ч. 10 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
934М
Великий Устюг
Санкт-Петербург
13:50
Бабаево
23 ч. 50 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
297Я
Сосногорск
Санкт-Петербург
13:50
Бабаево
1 д. 8 ч. 22 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
181Я
Таврия
Котлас
Санкт-Петербург
13:50
Бабаево
22 ч. 1 мин.
20:01
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
237Н
Котлас
Санкт-Петербург
13:53
Бабаево
22 ч. 37 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
009А
Архангельск
Санкт-Петербург
14:25
Бабаево
23 ч. 59 мин.
20:49
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
289А
Архангельск
Москва
14:35
Бабаево
1 д. 7 ч. 48 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
933У
Санкт-Петербург
Великий Устюг
14:50
Бабаево
23 ч. 14 мин.
07:00
Великий Устюг
194А
Санкт-Петербург
Котлас
15:04
Бабаево
21 ч. 15 мин.
05:43
Котлас Южный
193Я
Котлас
Санкт-Петербург
15:05
Бабаево
22 ч. 20 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
281Я
Вологда
Санкт-Петербург
15:05
Бабаево
11 ч. 36 мин.
21:16
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
198В
Санкт-Петербург
Ижевск
15:12
Бабаево
1 д. 6 ч. 51 мин.
15:20
Ижевск
932А
Великий Устюг
Санкт-Петербург
15:16
Бабаево
1 д. 0 ч. 5 мин.
21:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
943А
Санкт-Петербург
Великий Устюг
15:34
Бабаево
23 ч. 55 мин.
07:00
Великий Устюг
238У
Санкт-Петербург
Котлас
15:34
Бабаево
23 ч. 18 мин.
08:05
Котлас Южный
205Э
Киров
Санкт-Петербург
15:47
Бабаево
1 д. 1 ч. 33 мин.
22:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
078Я
Санкт-Петербург
Воркута
16:48
Бабаево
1 д. 22 ч. 10 мин.
08:30
Воркута
098Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
16:48
Бабаево
1 д. 5 ч. 20 мин.
15:40
Сыктывкар
118Я
Санкт-Петербург
Салехард
16:48
Бабаево
2 д. 1 ч. 35 мин.
11:55
Лабытнанги
398Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
16:51
Бабаево
1 д. 6 ч. 0 мин.
16:00
Сыктывкар
378Я
Санкт-Петербург
Салехард
16:51
Бабаево
2 д. 3 ч. 25 мин.
13:25
Лабытнанги
230А
Санкт-Петербург
Череповец
17:35
Бабаево
8 ч. 48 мин.
19:50
Череповец 1
010Я
Санкт-Петербург
Архангельск
19:55
Бабаево
23 ч. 18 мин.
12:48
Архангельск-Город
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
20:08
Бабаево
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
20:08
Бабаево
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
290Я
Москва
Архангельск
20:57
Бабаево
1 д. 11 ч. 37 мин.
13:32
Архангельск-Город
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
20:58
Бабаево
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
424А
Санкт-Петербург
Кострома
21:58
Бабаево
18 ч. 50 мин.
10:20
Кострома Новая
224Г
Санкт-Петербург
Киров
22:00
Бабаево
22 ч. 21 мин.
13:51
Киров (Пассажирский)
192В
Санкт-Петербург
Челябинск
22:00
Бабаево
1 д. 17 ч. 15 мин.
08:45
Челябинск-Главный
198Г
Ижевск
Санкт-Петербург
22:29
Бабаево
1 д. 7 ч. 30 мин.
04:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
324А
Санкт-Петербург
Ижевск
22:39
Бабаево
1 д. 6 ч. 48 мин.
22:50
Ижевск
192А
Санкт-Петербург
Челябинск
22:40
Бабаево
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
Челябинск-Главный
072Е
Демидовский Экспресс
Санкт-Петербург
Екатеринбург
22:47
Бабаево
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
Екатеринбург (Пассажирский)
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
22:47
Бабаево
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
181А
Санкт-Петербург
Киров
22:59
Бабаево
20 ч. 53 мин.
13:15
Киров (Пассажирский)
182А
Санкт-Петербург
Киров
23:07
Бабаево
22 ч. 55 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
265А
Санкт-Петербург
Ярославль
23:16
Бабаево
16 ч. 35 мин.
09:10
Ярославль (Главный)
229А
Санкт-Петербург
Киров
23:16
Бабаево
1 д. 1 ч. 1 мин.
17:36
Киров (Пассажирский)
246В
Санкт-Петербург
Екатеринбург
23:49
Бабаево
1 д. 17 ч. 29 мин.
10:34
Екатеринбург (Пассажирский)
292Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
23:59
Бабаево
1 д. 11 ч. 5 мин.
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Бабаево включает 189 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:28 по направлению к станции Ижевск;
  • последний поезд прибывает в 22:50 от станции Архангельск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Бабаево.

Актуальное расписание поездов станции Бабаево, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
