Маршрут следования поезда 6050 Бабаево — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бабаево — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бабаево
17:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимошкино
17:31
17:32
11 км.
0 ч. 14 мин.
Ольховик
17:40
17:40
20 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 379км
17:46
17:47
21 км.
0 ч. 29 мин.
Сиуч
17:51
17:51
22 км.
0 ч. 34 мин.
Ширьево
17:59
17:59
30 км.
0 ч. 42 мин.
Уйта
18:08
18:08
40 км.
0 ч. 51 мин.
Холмище
18:18
18:19
52 км.
1 ч. 1 мин.
Кадуй
18:28
18:28
62 км.
1 ч. 11 мин.
Комариха
18:38
18:39
74 км.
1 ч. 21 мин.
Суда
18:51
18:51
84 км.
1 ч. 34 мин.
Нелазское
19:00
19:00
89 км.
1 ч. 43 мин.
Кошта
19:09
19:09
95 км.
1 ч. 52 мин.
Череповец 1
19:27
19:30
104 км.
2 ч. 10 мин.
Заречье
19:37
19:37
107 км.
2 ч. 20 мин.
Хемалда
19:43
19:44
112 км.
2 ч. 26 мин.
Остановочный Пункт 487км
19:48
19:48
115 км.
2 ч. 31 мин.
Романда
19:51
19:52
116 км.
2 ч. 34 мин.
Остановочный Пункт 492км
19:55
19:55
199 км.
2 ч. 38 мин.
Шеломово
19:59
20:00
288 км.
2 ч. 42 мин.
Пачевский
Пача
20:05
20:06
298 км.
2 ч. 48 мин.
Кичино
20:09
20:10
299 км.
2 ч. 52 мин.
Остановочный Пункт 506км
20:13
20:13
300 км.
2 ч. 56 мин.
Остановочный Пункт 508км
20:17
20:17
301 км.
3 ч. 0 мин.
Шексна
20:21
20:22
304 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный Пункт 524км
20:32
20:33
408 км.
3 ч. 15 мин.
Чебсара
20:42
20:42
526 км.
3 ч. 25 мин.
Кущуба
20:52
20:53
533 км.
3 ч. 35 мин.
Остановочный Пункт 545км
20:58
20:59
658 км.
3 ч. 41 мин.
Кипелово
21:05
21:05
793 км.
3 ч. 48 мин.
Лумба 2
21:17
21:18
803 км.
4 ч. 0 мин.
Лумба
21:20
21:20
804 км.
4 ч. 3 мин.
Дикая
21:32
21:32
812 км.
4 ч. 15 мин.
Молочная
21:44
21:44
821 км.
4 ч. 27 мин.
Дудинское
21:51
21:52
825 км.
4 ч. 34 мин.
Вологда 2
21:59
21:59
831 км.
4 ч. 42 мин.
Вологда 1
22:07
834 км.
4 ч. 50 мин.
