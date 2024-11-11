Маршрут следования и продажа билетов
03:02
9 ч. 13 мин.
38
Маршрут следования поезда 6059 Армавир — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Армавир — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гулькевичи
03:37
03:38
52 км.
0 ч. 35 мин.
Кавказская
03:52
04:11
65 км.
0 ч. 50 мин.
Гречишкино
04:38
04:39
96 км.
1 ч. 36 мин.
Ладожская
04:55
04:56
117 км.
1 ч. 53 мин.
Усть-Лабинская
05:14
05:15
137 км.
2 ч. 12 мин.
Варилка
05:24
05:25
147 км.
2 ч. 22 мин.
Васюринская
05:39
05:40
164 км.
2 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 116км
05:50
05:50
176 км.
2 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 121км
05:55
05:55
181 км.
2 ч. 53 мин.
Пашковская
06:00
06:01
185 км.
2 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 128км
06:05
06:05
187 км.
3 ч. 3 мин.
Краснодар 1
06:17
06:50
195 км.
3 ч. 15 мин.
Энем I
07:03
07:04
206 км.
4 ч. 1 мин.
Горячий Ключ
07:48
07:53
241 км.
4 ч. 46 мин.
Фанагорийская
08:07
08:08
253 км.
5 ч. 5 мин.
Афапостик
08:21
08:22
263 км.
5 ч. 19 мин.
Чинары
08:31
08:33
269 км.
5 ч. 29 мин.
Горняк
08:49
08:49
287 км.
5 ч. 47 мин.
Кривенковская
08:57
08:58
291 км.
5 ч. 55 мин.
Кирпичное
09:05
09:05
305 км.
6 ч. 3 мин.
Туапсе
09:24
09:34
306 км.
6 ч. 22 мин.
Дедеркой
09:43
09:43
312 км.
6 ч. 41 мин.
Шепси
09:47
09:48
314 км.
6 ч. 45 мин.
Водопадный
10:03
10:04
325 км.
7 ч. 1 мин.
Лазаревская
10:14
10:15
332 км.
7 ч. 12 мин.
Якорная Щель
10:41
10:42
354 км.
7 ч. 39 мин.
Лоо
10:54
10:55
363 км.
7 ч. 52 мин.
Уч-Дере
11:00
11:00
368 км.
7 ч. 58 мин.
Дагомыс
11:06
11:07
369 км.
8 ч. 4 мин.
Мамайка
11:12
11:12
373 км.
8 ч. 10 мин.
Сочи
11:23
11:26
378 км.
8 ч. 21 мин.
Мацеста
11:35
11:36
385 км.
8 ч. 33 мин.
Хоста
11:46
11:47
391 км.
8 ч. 44 мин.
Известия
11:53
11:53
396 км.
8 ч. 51 мин.
Адлер
11:59
12:01
398 км.
8 ч. 57 мин.
Олимпийская Деревня
12:09
12:10
402 км.
9 ч. 7 мин.
Имеретинский Курорт
12:15
404 км.
9 ч. 13 мин.
