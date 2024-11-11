Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6102 Минеральные Воды — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
05:00
1 ч. 25 мин.
06:25
17
Маршрут следования поезда 6102 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
05:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
05:04
05:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
05:07
05:08
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
05:11
05:11
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
05:18
05:19
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
05:22
05:23
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
05:25
05:26
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
05:29
05:30
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
05:35
05:36
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
05:39
05:40
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
05:43
05:44
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
05:48
05:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
05:56
05:57
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
06:02
06:03
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
06:11
06:12
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
06:19
06:20
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
06:25
51 км.
1 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Кисловодск Распечатать расписание поезда