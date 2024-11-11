Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6103 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
05:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
05:17
05:17
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
05:23
05:24
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
05:29
05:29
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
05:33
05:34
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
05:37
05:38
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
05:45
05:45
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
05:50
05:51
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
05:55
05:55
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
06:01
06:01
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
06:08
06:09
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
06:18
06:19
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
06:27
06:28
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
06:35
06:36
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
06:44
06:45
78 км.
1 ч. 34 мин.
Ворсино
06:51
06:51
84 км.
1 ч. 41 мин.
Башкино
06:58
06:58
92 км.
1 ч. 48 мин.
Латышская
07:02
07:03
97 км.
1 ч. 52 мин.
Нара
07:08
07:09
100 км.
1 ч. 58 мин.
Бекасово 1
07:15
07:16
107 км.
2 ч. 5 мин.
Рассудово
07:21
07:21
114 км.
2 ч. 11 мин.
Селятино
07:26
07:27
119 км.
2 ч. 16 мин.
Апрелевка
07:33
07:34
126 км.
2 ч. 23 мин.
Переделкино
07:51
07:51
147 км.
2 ч. 41 мин.
Очаково I
07:57
07:58
153 км.
2 ч. 47 мин.
Аминьевская
08:00
08:00
154 км.
2 ч. 50 мин.
Минская
08:04
08:04
157 км.
2 ч. 54 мин.
Москва
Киевский Вокзал
08:13
161 км.
3 ч. 3 мин.
