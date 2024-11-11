Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6107 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
08:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
09:02
09:03
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
09:09
09:09
9 км.
0 ч. 14 мин.
Муратовка
09:14
09:15
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
09:19
09:20
14 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 167км
09:23
09:24
16 км.
0 ч. 28 мин.
Сляднево
09:31
09:31
23 км.
0 ч. 36 мин.
Родинка
09:36
09:37
29 км.
0 ч. 41 мин.
Суходрев
09:41
09:41
34 км.
0 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 140км
09:47
09:47
41 км.
0 ч. 52 мин.
Ерденево
09:54
09:55
47 км.
0 ч. 59 мин.
Малоярославец
10:04
10:05
57 км.
1 ч. 9 мин.
Шемякино
10:13
10:14
63 км.
1 ч. 18 мин.
Обнинское
10:21
10:22
68 км.
1 ч. 26 мин.
Балабаново
10:31
10:31
78 км.
1 ч. 36 мин.
Ворсино
10:37
10:37
84 км.
1 ч. 42 мин.
Башкино
10:44
10:44
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
10:48
10:49
97 км.
1 ч. 53 мин.
Нара
10:54
10:55
100 км.
1 ч. 59 мин.
Бекасово 1
11:01
11:02
107 км.
2 ч. 6 мин.
Рассудово
11:07
11:07
114 км.
2 ч. 12 мин.
Селятино
11:12
11:13
119 км.
2 ч. 17 мин.
Апрелевка
11:19
11:20
126 км.
2 ч. 24 мин.
Переделкино
11:37
11:37
147 км.
2 ч. 42 мин.
Очаково I
11:43
11:44
153 км.
2 ч. 48 мин.
Аминьевская
11:46
11:46
154 км.
2 ч. 51 мин.
Минская
11:50
11:50
157 км.
2 ч. 55 мин.
Москва
Киевский Вокзал
11:59
161 км.
3 ч. 4 мин.
