Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6111 Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 6111 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
14:22
14:22
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
14:28
14:29
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
14:34
14:34
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
14:38
14:39
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
14:42
14:43
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
14:50
14:50
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
14:55
14:56
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
15:00
15:00
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
15:06
15:06
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
15:13
15:14
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
15:23
15:24
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
15:32
15:33
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
15:40
15:41
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
15:50
15:51
78 км.
1 ч. 35 мин.
Ворсино
15:57
15:57
84 км.
1 ч. 42 мин.
Башкино
16:04
16:04
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
16:08
16:09
97 км.
1 ч. 53 мин.
Нара
16:14
16:15
100 км.
1 ч. 59 мин.
Зосимова Пустынь
16:20
16:20
105 км.
2 ч. 5 мин.
Бекасово 1
16:23
16:23
107 км.
2 ч. 8 мин.
Ожигово
16:27
16:27
111 км.
2 ч. 12 мин.
Рассудово
16:30
16:31
114 км.
2 ч. 15 мин.
Селятино
16:36
16:37
119 км.
2 ч. 21 мин.
Алабино
16:40
16:40
120 км.
2 ч. 25 мин.
Дачная
16:43
16:44
123 км.
2 ч. 28 мин.
Апрелевка
16:47
16:48
125 км.
2 ч. 32 мин.
Переделкино
17:06
17:06
146 км.
2 ч. 51 мин.
Аминьевская
17:13
17:14
154 км.
2 ч. 58 мин.
Москва
Киевский Вокзал
17:25
161 км.
3 ч. 10 мин.
