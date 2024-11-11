Маршрут следования и продажа билетов
07:30
1 ч. 25 мин.
08:55
17
Маршрут следования поезда 6112 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
07:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
07:34
07:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
07:37
07:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
07:41
07:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
07:48
07:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
07:52
07:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
07:55
07:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
07:59
08:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
08:05
08:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
08:09
08:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
08:13
08:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
08:18
08:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
08:26
08:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
08:32
08:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
08:41
08:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
08:49
08:50
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
08:55
51 км.
1 ч. 25 мин.
