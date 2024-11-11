Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6113 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
18:02
18:02
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
18:08
18:09
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
18:14
18:14
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
18:18
18:19
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
18:22
18:24
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
18:31
18:31
23 км.
0 ч. 36 мин.
Родинка
18:36
18:37
29 км.
0 ч. 41 мин.
Суходрев
18:41
18:41
34 км.
0 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 140км
18:47
18:47
41 км.
0 ч. 52 мин.
Ерденево
18:54
18:55
47 км.
0 ч. 59 мин.
Малоярославец
19:04
19:05
57 км.
1 ч. 9 мин.
Шемякино
19:13
19:14
63 км.
1 ч. 18 мин.
Обнинское
19:21
19:22
68 км.
1 ч. 26 мин.
Балабаново
19:30
19:31
78 км.
1 ч. 35 мин.
Ворсино
19:37
19:37
84 км.
1 ч. 42 мин.
Башкино
19:44
19:44
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
19:48
19:49
97 км.
1 ч. 53 мин.
Нара
19:54
19:55
100 км.
1 ч. 59 мин.
Бекасово 1
20:01
20:02
107 км.
2 ч. 6 мин.
Рассудово
20:07
20:07
114 км.
2 ч. 12 мин.
Селятино
20:12
20:13
119 км.
2 ч. 17 мин.
Апрелевка
20:19
20:20
126 км.
2 ч. 24 мин.
Переделкино
20:37
20:37
147 км.
2 ч. 42 мин.
Очаково I
20:43
20:44
153 км.
2 ч. 48 мин.
Аминьевская
20:46
20:46
154 км.
2 ч. 51 мин.
Минская
20:50
20:50
157 км.
2 ч. 55 мин.
Москва
Киевский Вокзал
20:59
161 км.
3 ч. 4 мин.
