08:45
1 ч. 26 мин.
10:11
17
Маршрут следования поезда 6114 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
08:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
08:49
08:50
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
08:52
08:53
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
08:56
08:56
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
09:03
09:04
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
09:07
09:08
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
09:10
09:11
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
09:14
09:16
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
09:21
09:22
19 км.
0 ч. 36 мин.
Новопятигорск
09:25
09:26
22 км.
0 ч. 40 мин.
Скачки
09:29
09:30
23 км.
0 ч. 44 мин.
Золотушка
09:34
09:35
29 км.
0 ч. 49 мин.
Ессентуки
09:42
09:43
33 км.
0 ч. 57 мин.
Белый Уголь
09:48
09:49
37 км.
1 ч. 3 мин.
Подкумок
09:57
09:58
44 км.
1 ч. 12 мин.
Минутка
10:05
10:06
49 км.
1 ч. 20 мин.
Кисловодск
10:11
51 км.
1 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Кисловодск Распечатать расписание поезда