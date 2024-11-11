Маршрут следования поезда 6115 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
19:37
19:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
19:44
19:44
9 км.
0 ч. 14 мин.
Муратовка
19:49
19:50
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
19:54
19:54
14 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 167км
19:58
19:58
16 км.
0 ч. 28 мин.
Сляднево
20:05
20:06
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
20:11
20:11
29 км.
0 ч. 41 мин.
Суходрев
20:15
20:16
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
20:21
20:22
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
20:29
20:29
47 км.
0 ч. 59 мин.
Малоярославец
20:39
20:40
57 км.
1 ч. 9 мин.
Шемякино
20:47
20:48
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
20:56
20:57
68 км.
1 ч. 26 мин.
Балабаново
21:05
21:06
78 км.
1 ч. 35 мин.
Ворсино
21:12
21:12
84 км.
1 ч. 42 мин.
Башкино
21:19
21:19
92 км.
1 ч. 49 мин.
Латышская
21:23
21:24
97 км.
1 ч. 53 мин.
Нара
21:29
21:30
100 км.
1 ч. 59 мин.
Бекасово 1
21:36
21:37
107 км.
2 ч. 6 мин.
Ожигово
21:40
21:41
111 км.
2 ч. 10 мин.
Рассудово
21:43
21:44
114 км.
2 ч. 13 мин.
Селятино
21:49
21:49
119 км.
2 ч. 19 мин.
Алабино
21:52
21:52
120 км.
2 ч. 22 мин.
Апрелевка
21:57
21:58
125 км.
2 ч. 27 мин.
Переделкино
22:15
22:15
146 км.
2 ч. 45 мин.
Очаково I
22:21
22:22
152 км.
2 ч. 51 мин.
Аминьевская
22:24
22:24
153 км.
2 ч. 54 мин.
Минская
22:28
22:28
156 км.
2 ч. 58 мин.
Москва
Киевский Вокзал
22:37
160 км.
3 ч. 7 мин.
