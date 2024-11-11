09:30
1 ч. 25 мин.
10:55
17
Маршрут следования поезда 6116 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
09:34
09:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
09:37
09:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
09:41
09:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
09:48
09:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
09:52
09:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
09:55
09:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
09:59
10:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
10:05
10:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
10:09
10:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
10:13
10:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
10:18
10:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
10:26
10:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
10:32
10:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
10:41
10:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
10:49
10:50
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
10:55
51 км.
1 ч. 25 мин.
