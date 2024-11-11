12:27
1 ч. 22 мин.
13:49
Маршрут следования поезда 6121 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
12:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
12:31
12:32
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
12:39
12:40
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
12:46
12:47
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
12:53
12:54
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
12:58
12:59
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
13:05
13:06
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
13:08
13:09
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
13:12
13:13
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
13:18
13:19
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
13:21
13:22
36 км.
0 ч. 54 мин.
Иноземцево
13:24
13:25
38 км.
0 ч. 57 мин.
Бештау
13:30
13:31
40 км.
1 ч. 3 мин.
Змейка
13:36
13:37
44 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 5км
13:40
13:41
47 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 3км
13:43
13:44
49 км.
1 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
13:49
51 км.
1 ч. 22 мин.
