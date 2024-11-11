14:00
1 ч. 32 мин.
15:32
Маршрут следования поезда 6123 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
14:04
14:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
14:12
14:18
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
14:24
14:25
14 км.
0 ч. 24 мин.
Ессентуки
14:31
14:34
18 км.
0 ч. 31 мин.
Золотушка
14:38
14:39
22 км.
0 ч. 38 мин.
Скачки
14:45
14:47
28 км.
0 ч. 45 мин.
Новопятигорск
14:49
14:50
29 км.
0 ч. 49 мин.
Пятигорск
14:53
14:55
32 км.
0 ч. 53 мин.
Лермонтовский
15:00
15:01
34 км.
1 ч. 0 мин.
Машук
15:03
15:04
36 км.
1 ч. 3 мин.
Иноземцево
15:06
15:07
38 км.
1 ч. 6 мин.
Бештау
15:12
15:13
40 км.
1 ч. 12 мин.
Змейка
15:18
15:19
44 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 5км
15:22
15:23
47 км.
1 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 3км
15:25
15:26
49 км.
1 ч. 25 мин.
Минеральные Воды
15:32
51 км.
1 ч. 32 мин.
