Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6124 Минеральные Воды — Кисловодск.
13:30
1 ч. 25 мин.
14:55
17
Маршрут следования поезда 6124 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
13:34
13:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
13:37
13:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
13:41
13:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
13:48
13:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
13:52
13:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
13:55
13:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
13:59
14:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
14:05
14:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
14:09
14:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
14:13
14:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
14:18
14:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
14:26
14:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
14:32
14:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
14:41
14:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
14:49
14:50
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
14:55
51 км.
1 ч. 25 мин.
