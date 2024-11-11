14:00
1 ч. 25 мин.
15:25
17
Маршрут следования поезда 6126 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
14:04
14:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
14:07
14:08
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
14:11
14:11
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
14:18
14:19
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
14:22
14:23
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
14:25
14:26
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
14:29
14:30
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
14:35
14:36
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
14:39
14:40
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
14:43
14:44
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
14:48
14:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
14:56
14:57
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
15:02
15:03
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
15:11
15:12
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
15:19
15:20
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
15:25
51 км.
1 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Кисловодск Распечатать расписание поезда