Маршрут следования и продажа билетов
15:10
1 ч. 26 мин.
16:36
17
Маршрут следования поезда 6128 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
15:14
15:15
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
15:17
15:18
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
15:21
15:21
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
15:28
15:29
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
15:32
15:33
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
15:35
15:36
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
15:39
15:40
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
15:45
15:46
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
15:49
15:50
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
15:53
15:54
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
15:58
15:59
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
16:06
16:07
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
16:12
16:13
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
16:21
16:23
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
16:30
16:31
49 км.
1 ч. 20 мин.
Кисловодск
16:36
51 км.
1 ч. 26 мин.
