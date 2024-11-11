Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6130 Минеральные Воды — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:40
1 ч. 28 мин.
17:08
Маршрут следования поезда 6130 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
15:44
15:45
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
15:47
15:48
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
15:51
15:51
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
15:58
15:59
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
16:02
16:03
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
16:05
16:06
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
16:09
16:10
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
16:15
16:17
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
16:20
16:21
22 км.
0 ч. 40 мин.
Скачки
16:24
16:26
23 км.
0 ч. 44 мин.
Золотушка
16:30
16:31
29 км.
0 ч. 50 мин.
Ессентуки
16:38
16:40
33 км.
0 ч. 58 мин.
Белый Уголь
16:45
16:46
37 км.
1 ч. 5 мин.
Подкумок
16:54
16:55
44 км.
1 ч. 14 мин.
Минутка
17:02
17:03
49 км.
1 ч. 22 мин.
Кисловодск
17:08
51 км.
1 ч. 28 мин.
