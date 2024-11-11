17
Маршрут следования поезда 6133 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
17:04
17:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
17:12
17:13
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
17:19
17:20
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
17:26
17:30
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
17:34
17:35
22 км.
0 ч. 34 мин.
Скачки
17:41
17:45
28 км.
0 ч. 41 мин.
Новопятигорск
17:47
17:48
29 км.
0 ч. 47 мин.
Пятигорск
17:51
17:55
32 км.
0 ч. 51 мин.
Лермонтовский
18:00
18:04
34 км.
1 ч. 0 мин.
Машук
18:06
18:07
36 км.
1 ч. 6 мин.
Иноземцево
18:09
18:10
38 км.
1 ч. 9 мин.
Бештау
18:15
18:19
40 км.
1 ч. 15 мин.
Змейка
18:24
18:25
44 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 5км
18:28
18:29
47 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 3км
18:31
18:32
49 км.
1 ч. 31 мин.
Минеральные Воды
18:37
51 км.
1 ч. 37 мин.
