Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
16:34
16:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
16:37
16:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
16:41
16:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
16:48
16:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
16:52
16:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
16:55
16:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
16:59
17:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
17:05
17:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
17:09
17:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
17:13
17:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
17:18
17:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
17:26
17:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
17:32
17:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
17:41
17:45
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
17:52
17:53
49 км.
1 ч. 22 мин.
Кисловодск
17:58
51 км.
1 ч. 28 мин.
