Маршрут следования и продажа билетов
17:30
1 ч. 22 мин.
18:52
17
Маршрут следования поезда 6135 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
17:34
17:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
17:42
17:43
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
17:49
17:50
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
17:56
17:57
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
18:01
18:02
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
18:08
18:09
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
18:11
18:12
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
18:15
18:16
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
18:21
18:22
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
18:24
18:25
36 км.
0 ч. 54 мин.
Иноземцево
18:27
18:28
38 км.
0 ч. 57 мин.
Бештау
18:33
18:34
40 км.
1 ч. 3 мин.
Змейка
18:39
18:40
44 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 5км
18:43
18:44
47 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 3км
18:46
18:47
49 км.
1 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
18:52
51 км.
1 ч. 22 мин.
