Маршрут следования поезда 6137 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
18:04
18:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
18:12
18:16
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
18:22
18:23
14 км.
0 ч. 22 мин.
Ессентуки
18:29
18:33
18 км.
0 ч. 29 мин.
Золотушка
18:37
18:38
22 км.
0 ч. 37 мин.
Скачки
18:44
18:48
28 км.
0 ч. 44 мин.
Новопятигорск
18:50
18:51
29 км.
0 ч. 50 мин.
Пятигорск
18:54
18:55
32 км.
0 ч. 54 мин.
Лермонтовский
19:00
19:01
34 км.
1 ч. 0 мин.
Машук
19:03
19:04
36 км.
1 ч. 3 мин.
Иноземцево
19:06
19:07
38 км.
1 ч. 6 мин.
Бештау
19:12
19:13
40 км.
1 ч. 12 мин.
Змейка
19:18
19:19
44 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 5км
19:22
19:23
47 км.
1 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 3км
19:25
19:26
49 км.
1 ч. 25 мин.
Минеральные Воды
19:31
51 км.
1 ч. 31 мин.
