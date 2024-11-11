Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6140 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
17:34
17:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
17:37
17:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
17:41
17:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
17:48
17:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
17:52
17:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
17:55
17:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
17:59
18:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
18:05
18:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
18:09
18:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
18:13
18:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
18:18
18:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
18:26
18:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
18:32
18:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
18:41
18:43
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
18:50
18:51
49 км.
1 ч. 20 мин.
Кисловодск
18:56
51 км.
1 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Кисловодск Распечатать расписание поезда