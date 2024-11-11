Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6145 Кисловодск — Минеральные Воды.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:00
1 ч. 25 мин.
22:25
17
Маршрут следования поезда 6145 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
21:04
21:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
21:12
21:13
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
21:19
21:20
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
21:26
21:28
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
21:32
21:33
22 км.
0 ч. 32 мин.
Скачки
21:39
21:41
28 км.
0 ч. 39 мин.
Новопятигорск
21:43
21:44
29 км.
0 ч. 43 мин.
Пятигорск
21:47
21:49
32 км.
0 ч. 47 мин.
Лермонтовский
21:54
21:55
34 км.
0 ч. 54 мин.
Машук
21:57
21:58
36 км.
0 ч. 57 мин.
Иноземцево
22:00
22:01
38 км.
1 ч. 0 мин.
Бештау
22:06
22:07
40 км.
1 ч. 6 мин.
Змейка
22:12
22:13
44 км.
1 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 5км
22:16
22:17
47 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 3км
22:19
22:20
49 км.
1 ч. 19 мин.
Минеральные Воды
22:25
51 км.
1 ч. 25 мин.
