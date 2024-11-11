Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6147 Кисловодск — Минеральные Воды. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:00
1 ч. 29 мин.
14:29
Маршрут следования поезда 6147 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
13:04
13:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
13:12
13:13
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
13:19
13:20
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
13:26
13:31
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
13:35
13:36
22 км.
0 ч. 35 мин.
Скачки
13:42
13:46
28 км.
0 ч. 42 мин.
Новопятигорск
13:48
13:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Пятигорск
13:52
13:53
32 км.
0 ч. 52 мин.
Лермонтовский
13:58
13:59
34 км.
0 ч. 58 мин.
Машук
14:01
14:02
36 км.
1 ч. 1 мин.
Иноземцево
14:04
14:05
38 км.
1 ч. 4 мин.
Бештау
14:10
14:11
40 км.
1 ч. 10 мин.
Змейка
14:16
14:17
44 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 5км
14:20
14:21
47 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 3км
14:23
14:24
49 км.
1 ч. 23 мин.
Минеральные Воды
14:29
51 км.
1 ч. 29 мин.
